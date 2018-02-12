Украина рискует попасть в список офшорных стран Евросоюза

Организация экономического сотрудничества и развития выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на советника министра финансов Елену Макееву.

По её словам, соответствующее письмо ОЭСР направила президенту Петру Порошенко.

"Это может негативно отразится на репутации страны относительно борьбы с офшорами", - отметила Макеева.

Вместе с тем, как член сообщества BEPS, Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою приверженность борьбе с офшорами.

"Задержка украинской стороной подписания MLI (Многосторонняя сделка) может послать негативный сигнал международному сообществу... Зато подписание этого документа станет сильным сигналом и подтверждением преданности борьбе с офшорами", - написала Макеева.

"Уже до 30 июня 2018 года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта Плана действий BEPS, а до конца года – выполнить минимальный стандарт...Невыполнение минимального стандарта может стать причиной для включения Украины в список оффшорных стран Евросоюза", - добавила она.

Напомним, состоятельные иностранцы, которые подозреваются в коррупции, будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

Экономическая правда