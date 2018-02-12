У Москві хочуть "переселити" посольство США до "Американського тупика"

Мерія Москви розгляне питання про присвоєння посольству США поштової адреси "Північноамериканський тупик, 1".

Про це повідомляє російське видання "Новая газета" з посиланням на голову комітету Державної Думи з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Михайла Дегтярьова.

За його словами, американці намагаються вести "нав'язливу зовнішню політику" і тим самим "заганяють світ у глухий кут".

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"При цьому США самі не є зразком демократії. Ми бачимо, як в Америці регулярно вводяться війська національної гвардії для придушення демонстрацій, як утискаються цивільні свободи", – цитує видання посадовця.

На думку Дегтярьова, Москва – давнє історичне місто на відміну від Вашингтона з його "підлітковими комплексами".

"Ми не будемо перейменовувати існуючі вулиці і навіть провулки заради якихось миттєвих політичних амбіцій. Однак ми могли б змінити поштову адресу безіменного тупика, що дуже символічно", – сказав Дегтярьов.

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Посольство США в Москві розташоване на перехресті Великого Девятинського провулка та безіменного тупика, який і пропонується назвати "Північноамериканським". Наразі поштова адреса посольства – Великий Девятинский провулок, 8.

За інформацією видання, засідання, що розглядатиме питання зміни адреси, відбудеться в лютому за участі робочої групи міської міжвідомчої комісії з найменування територіальних одиниць Москви.

Водночас у посольстві США в Росії вважають за краще не міркувати про тупики, а концентруватися на розвитку двосторонніх відносин.

"Кожен може міркувати про тупики. Будучи американськими дипломатами, ми вважаємо за краще концентруватися на пошуку шляхів просування в бік більш конструктивних відносин між США і Росією", – прокоментувала офіційний представник дипмісії Марія Олсон.

Як пише "Новая газета", член фракції ЛДПР Михайло Дегтярьов в січні направив до мерії Москви лист з пропозицією перейменувати безіменний внутрішньодворовий проїзд вздовж будівлі посольства США.