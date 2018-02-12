В Москве хотят "переселить" посольство США в "Американский тупик"

Мэрия Москвы рассмотрит вопрос о присвоении посольству США почтового адреса "Североамериканский тупик, 1".

Об этом сообщает российское издание "Новая газета" со ссылкой на председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

По его словам, американцы пытаются вести "навязчивую внешнюю политику" и тем самым "загоняют мир в тупик".

"При этом США сами не являются образцом демократии. Мы видим, как в Америке регулярно вводятся войска национальной гвардии для подавления демонстраций, как ущемляются гражданские свободы", – цитирует издание чиновника.

По мнению Дегтярева, Москва — древний исторический город в отличие от Вашингтона с его "подростковыми комплексами".

"Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций. Однако мы могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика, что весьма символично", – сказал Дегтярев.

Посольство США в Москве расположено на перекрестке Большого Девятинского переулка и безымянного тупика, который и предлагается назвать "Североамериканским". Сейчас почтовый адрес посольства – Большой Девятинский переулок, 8.

По информации издания, заседание, которое рассмотрит вопросы изменения адреса, состоится в феврале при участии рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Москвы.

В то же время в посольстве США в России предпочитают не рассуждать о тупиках, а концентрироваться на развитии двусторонних отношений.

"Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией", – прокомментировала официальный представитель дипмиссии Мария Олсон.

Как пишет "Новая газета", член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев в январе направил в мэрию Москвы письмо с предложением дать название безымянному внутридворовому проезду вдоль здания посольства США.