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Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО

Понеділок, 12 лютого 2018, 18:29

Прокуратура Харківської області подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи.

Про це повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко, передає "Укрінформ".

Прокуратура наполягає на утриманні Штепи у СІЗО через те, що 13 січня закінчився термін цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом, а новий запобіжний захід ще не обрали.

"Ще 19 січня в Жовтневий райсуд Харкова подано клопотання прокуратури про обрання обвинувачуваній Штепі запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Це клопотання також отримано і стороною захисту. Проте підготовче судове засідання у справі, на якому буде вирішено питання про обрання Штепі чергового запобіжного заходу, на сьогодні не проведено, у тому числі, унаслідок самовідводу судді", - розповів Данильченко.

Він зазначив, що призначене на 7 лютого судове засідання також не відбулося через те, що на нього не з’явилася сама Штепа. Вона надала суду клопотання про перенесення слухання справи через проходження медичного обстеження у лікарні Слов'янська.

Наступне судове засідання призначене на 28 лютого. Данильченко сподівається, що на ньому суд обере запобіжний захід для Штепи.

Як відомо, 20 вересня Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Штепу було затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

Сама Штепа в січні 2018 року на місцевому телебаченні заявила, що планує повернутися на пост міського голови.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратурасудДонбас
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