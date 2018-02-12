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Прокуратура требует отправить Штепу в СИЗО

Понедельник, 12 февраля 2018, 18:29

Прокуратура Харьковской области подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, передает "Укринформ".

Прокуратура настаивает на содержании Штепы в СИЗО из-за того, что 13 января истек срок круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом, а новую меру пресечения еще не выбрали.

"Еще 19 января в Октябрьский райсуд Харькова подано ходатайство прокуратуры об избрании обвиняемой Штепе меры пресечения в виде содержания под стражей. Это ходатайство также получено и стороной защиты. Однако подготовительное судебное заседание по делу, на котором будет решен вопрос об избрании Штепе очередного пресечения, на сегодняшний день не проведено, в том числе, вследствие самоотвода судьи", - рассказал Данильченко.

Он отметил, что предназначенное на 7 февраля судебное заседание также не произошло из-за того, что на него не появилась сама Штепа. Она предоставила суду ходатайство о переносе слушания дела из-за прохождения медицинского обследования в больнице Славянска.

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля. Данильченко надеется, что на нем суд изберет меру пресечения для Штепы.

Как известно, 20 сентября Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Штепу было задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

Сама Штепа в января 2018 года на местном телевидении заявила, что планирует вернуться на пост городского головы.

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Темы: прокуратурасудДонбасс
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