Адвокати Януковича стверджують, що знайшли кулі, якими стріляли у силовиків на Майдані

Захист колишнього президента Віктора Януковича опублікував фото куль, якими, за твердженнями адвокатів, стріляли у правоохоронців на Майдані.

Фото куль поширив адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook.

У прес-службі АО "АВЕР ЛЕКС", де працює Сердюк заявляють, що "є підстави вважати" що цими кулями стріляли із зброї, яку раніше викрали з приміщень правоохоронних органів Західної України.

"Ми оприлюднюємо фото 2 куль з пістолетів "Макарова". Вони були вилучені зі спецтехніки, яка прикривала бійців Міністерства внутрішніх справ під час їхнього відступу з вулиці Інститутської 20 лютого 2014 року. Це було задокументовано", - стверджує Віталій Сердюк.

Адвокати зазначають, що ці кулі лише частина зібраних ними доказів.

За словами Сердюка, захист хотів просити суд призначити балістичну експертизу щодо куль. Однак пізніше двох адвокатів - Олександра Горошинського і Ольгу Просянюк усунули з процесу.

Сердюк стверджує, що усунуті адвокати прийшли на судове засідання із "великою кількістю доказів, які свідчать про причетність представників теперішньої влади до розстрілів на Майдані".

За його словами, ГПУ "вже програла" справу Майдану.

"Зараз ми бачимо лише жалюгідні виправдовування ГПУ. Справа вже програна, оскільки силове усунення адвокатів – це стовідсоткова підстава для скасування рішення у Європейському суді з прав людини", - наголосив Віталій Сердюк.

Як відомо, 7 лютого двох платних адвокатів Ольгу Просянюк і Олександра Горошинського, що представляють Віктора Януковича у справі розстрілів на Майдані, вивели із зали засідання суду.

У Генпрокуратурі пояснили, що це було зроблено, оскільки адвокати Януковича намагалися зірвати судове засідання, викрикуючи образи в бік суду та обвинувачення.