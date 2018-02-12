Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати Януковича стверджують, що знайшли кулі, якими стріляли у силовиків на Майдані

Понеділок, 12 лютого 2018, 20:20

Захист колишнього президента Віктора Януковича опублікував фото куль, якими, за твердженнями адвокатів, стріляли у правоохоронців на Майдані.

Фото куль поширив адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook.

У прес-службі АО "АВЕР ЛЕКС", де працює Сердюк заявляють, що "є підстави вважати" що цими кулями стріляли із зброї, яку раніше викрали з приміщень правоохоронних органів Західної України.

"Ми оприлюднюємо фото 2 куль з пістолетів "Макарова". Вони були вилучені зі спецтехніки, яка прикривала бійців Міністерства внутрішніх справ під час їхнього відступу з вулиці Інститутської 20 лютого 2014 року. Це було задокументовано", - стверджує Віталій Сердюк.

Адвокати зазначають, що ці кулі лише частина зібраних ними доказів.

За словами Сердюка, захист хотів просити суд призначити балістичну експертизу щодо куль. Однак пізніше двох адвокатів - Олександра Горошинського і Ольгу Просянюк усунули з процесу.

Сердюк стверджує, що усунуті адвокати прийшли на судове засідання із "великою кількістю доказів, які свідчать про причетність представників теперішньої влади до розстрілів на Майдані".

 
 
 
 

За його словами, ГПУ "вже програла" справу Майдану.

"Зараз ми бачимо лише жалюгідні виправдовування ГПУ. Справа вже програна, оскільки силове усунення адвокатів – це стовідсоткова підстава для скасування рішення у Європейському суді з прав людини", - наголосив Віталій Сердюк.

Як відомо, 7 лютого двох платних адвокатів Ольгу Просянюк і Олександра Горошинського, що представляють Віктора Януковича у справі розстрілів на Майдані, вивели із зали засідання суду.

У Генпрокуратурі пояснили, що це було зроблено, оскільки адвокати Януковича намагалися зірвати судове засідання, викрикуючи образи в бік суду та обвинувачення.

Українська правда
Теми: ЯнуковичсудМайданзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
Усі новини...
Реклама: