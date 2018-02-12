Адвокаты Януковича утверждают, что нашли пули, которыми стреляли в силовиков на Майдане

Защита бывшего президента Виктора Януковича опубликовала фото пуль, которыми, по утверждениям адвокатов, стреляли в стражей порядка на Майдане.

Фото пуль распространил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

В пресс-службе АО "АВЕР ЛЕКС", где работает Сердюк заявляют, что "есть основания полагать" что этими пулями стреляли из оружия, которое ранее похитили из помещений правоохранительных органов Западной Украины.

"Мы обнародуем фото 2 пуль из пистолетов "Макарова". Они были изъяты из спецтехники, которая прикрывала бойцов Министерства внутренних дел во время их отступления с улицы Институтской 20 февраля 2014. Это было задокументировано", - утверждает Виталий Сердюк.

Адвокаты отмечают, что эти пуль только часть собранных ими доказательств.

По словам Сердюка, защита хотела просить суд назначить баллистическую экспертизу по пулям. Однако позднее двух адвокатов - Александра Горошинского и Ольгу Просянюк отстранили от процесса.

Сердюк утверждает, что отстраненные адвокаты пришли на судебное заседание с "большим количеством свидетельств о причастности представителей нынешней власти к расстрелам на Майдане".

По его словам, ГПУ "уже проиграла" дело Майдана.

"Сейчас мы видим лишь жалкие оправдания ГПУ. Дело уже проиграно, поскольку силовое устранение адвокатов - это стопроцентное основание для отмены решения в Европейском суде по правам человека", - подчеркнул Виталий Сердюк.

Как известно, 7 февраля двух платных адвокатов Ольгу Просянюк и Александра Горошинского, представляющих Виктора Януковича в деле о расстрелах на Майдане, вывели из зала заседания суда.

В Генпрокуратуре объяснили, что это было сделано, поскольку адвокаты Януковича пытались сорвать судебное заседание, выкрикивая оскорбления в сторону суда и обвинения.