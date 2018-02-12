Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокаты Януковича утверждают, что нашли пули, которыми стреляли в силовиков на Майдане

Понедельник, 12 февраля 2018, 20:20

Защита бывшего президента Виктора Януковича опубликовала фото пуль, которыми, по утверждениям адвокатов, стреляли в стражей порядка на Майдане.

Фото пуль распространил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

В пресс-службе АО "АВЕР ЛЕКС", где работает Сердюк заявляют, что "есть основания полагать" что этими пулями стреляли из оружия, которое ранее похитили из помещений правоохранительных органов Западной Украины.

"Мы обнародуем фото 2 пуль из пистолетов "Макарова". Они были изъяты из спецтехники, которая прикрывала бойцов Министерства внутренних дел во время их отступления с улицы Институтской 20 февраля 2014. Это было задокументировано", - утверждает Виталий Сердюк.

Адвокаты отмечают, что эти пуль только часть собранных ими доказательств.

По словам Сердюка, защита хотела просить суд назначить баллистическую экспертизу по пулям. Однако позднее двух адвокатов - Александра Горошинского и Ольгу Просянюк отстранили от процесса.

Сердюк утверждает, что отстраненные адвокаты пришли на судебное заседание с "большим количеством свидетельств о причастности представителей нынешней власти к расстрелам на Майдане".

 
 
 
 

По его словам, ГПУ "уже проиграла" дело Майдана.

"Сейчас мы видим лишь жалкие оправдания ГПУ. Дело уже проиграно, поскольку силовое устранение адвокатов - это стопроцентное основание для отмены решения в Европейском суде по правам человека", - подчеркнул Виталий Сердюк.

Как известно, 7 февраля двух платных адвокатов Ольгу Просянюк и Александра Горошинского, представляющих Виктора Януковича в деле о расстрелах на Майдане, вывели из зала заседания суда.

В Генпрокуратуре объяснили, что это было сделано, поскольку адвокаты Януковича пытались сорвать судебное заседание, выкрикивая оскорбления в сторону суда и обвинения.

Украинская правда
Темы: ЯнуковичсудМайданоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: