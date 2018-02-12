Підозрюваного у вбивстві контрактника відправили у СІЗО

Військовому 72-ї бригади ЗСУ Дмитру Балабусі, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.

Відповідне рішення ухвалила суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва, передає "Громадське".

Суд задовольнив клопотання прокуратури у повному обсязі.

Прокуратура підозрює Дмитра Балабуху у навмисному вбивстві. За словами військового прокурора Валерія Медведєва, Балабусі загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Як відомо, 10 лютого 2018 року у Києві біля станції метро "Чернігівська" молодший лейтенант, контрактник військової частини з дислокацією у м. Біла Церква вбив людину на зупинці громадського транспорту.