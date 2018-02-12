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Подозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗО

Понедельник, 12 февраля 2018, 21:40

Военному 72-й бригады ВСУ Дмитрию Балабухе, которого подозревают в убийстве, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Соответствующее решение принял судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева, передает "Громадське".

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура подозревает Дмитрия Балабуху в умышленном убийстве. По словам военного прокурора Валерия Медведева, Балабухе грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как известно, 10 февраля 2018 в Киеве возле станции метро "Черниговская" младший лейтенант, контрактник воинской части с дислокацией в г. Белая Церковь убил человека на остановке общественного транспорта.

Темы: судубийствоКиев
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