Президент Південної Кореї відповів на запрошення відвідати КНДР

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про необхідність сприяти "теплому клімату примирення і діалогу".

Про це пише Reuters.

Кім Чен Ин висловив задоволення візитом північнокорейської делегації до Південної Кореї на зимові Олімпійські ігри.

Він також назвав "дуже вражаючими" дії влади Південної Кореї, спрямовані на забезпечення контактів з делегатами з КНДР.

Повідомляється також, що сестра Кім Чен Ина Кім Йо Джонг, яка була в складі делегації, передала президенту Південної Кореї Мун Чже Іну лист із запрошенням відвідати КНДР.

Мун Чже Ін відповів, що обидві Кореї повинні спробувати створити умови, за яких такий візит міг би бути можливим.

У Сеулі також заявили, що продовжать працювати над планом з об'єднання сімей розділених війною 1950-1953 років, з тим щоб підтримати розпочатий Північною Кореєю діалог.

Як повідомляось, південнокорейський президент після відкриття зимових Олімпійських ігор прийняв у себе офіційну делегацію Північної Кореї. Сама участь КНДР в Олімпіаді розцінюється багатьма як бажання послаблення напруженості у відносинах з Південною Кореєю.

Водночас у Сеулі близько 800 консервативних активістів влаштували акцію протесту проти КНДР та участі спортсменів з КНДР у зимових Олімпійських іграх, які стартували 9 лютого.