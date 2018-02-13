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Президент Южной Кореи ответил на приглашение посетить КНДР

Вторник, 13 февраля 2018, 03:27

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости способствовать "теплому климату примирения и диалога".

Об этом пишет Reuters.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение визитом северокорейской делегации в Южную Корею на зимние Олимпийские игры.

Он также назвал "очень впечатляющими" действия властей Южной Кореи, направленные на обеспечение контактов с делегатами из КНДР.

Сообщается также, что сестра Ким Чен Ына Ким Йо Джонг, которая была в составе делегации, передала президенту Южной Кореи Мун Чже Ину письмо с приглашением посетить КНДР.

Мун Чже Ин ответил, что обе Кореи должны попытаться создать условия, при которых такой визит мог бы быть возможным.

В Сеуле также заявили, что продолжат работать над планом по воссоединению семей разделенных войной 1950-1953 годов, с тем чтобы поддержать начатый Северной Кореей диалог.

Как сообщалось, южнокорейский президент после открытия зимних Олимпийских игр принял у себя официальную делегацию Северной Кореи. Само участие КНДР в Олимпиаде расценивается многими как желание ослабления напряженности в отношениях с Южной Кореей.

В то же время в Сеуле около 800 консервативных активистов устроили акцию протеста против КНДР и участия спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх, которые стартовали 9 февраля.

Темы: Южная КореяСеверная Корея
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