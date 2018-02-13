Омелян уточнив, коли в Україну літатиме Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair почне літати в Україну з осені 2018 року.

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю Громадському.

За словами міністра, презентація авіарейсів відбудеться протягом двох місяців.

Він також зазначив, що лоукостер почне літати в Бориспіль і Львів.

"Формально залишилося довести процедуру до кінця", — додав Омелян.

Близько місяця тому міністр повідомив, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі і прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.