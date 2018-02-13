Омелян уточнил когда в Украину будет летать Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью Громадському.

По словам министра, презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев.

Он также отметил, что лоукостер начнет летать в Борисполь и Львов.

"Формально осталось довести процедуру до конца", - добавил Омелян.

Около месяца назад минстр сообщил, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе и приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.

Напомним, в июле компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландский лоукост обвинил руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, из-за которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Как ожидалось, Ryanair должен был летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны были быть в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.