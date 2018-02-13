Доба в АТО: 11 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув

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Вівторок, 13 лютого 2018, 07:40

Минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець, ще двоє  були поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів, впродовж доби, вів вогонь по  опорних пунктах ЗСУ зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Попасної противник застосував міномети калібру 82-мм. З гранатометів різних видів окупанти обстрілювали українські оборонні укріплення біля Катеринівки, Світлодарська, Новолуганського і Зайцевого, а поряд з Новгородським було здійснено декілька пострілів із великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку, у вечірній час, противник застосував 120-мм міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов’ї, а по українських позиціях неподалік Опитного бойовики стріляли із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї включно із великокаліберними кулеметами.

Як повідомлялось, попередньої доби, 11 лютого, ворог здійснив 8 обстрілів оборонних укріплень  ЗСУ: 1 український військовий загинув, ще 1 отримав поранення.

Теми: АТО Донбас бойові дії
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