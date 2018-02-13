Доба в АТО: 11 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув
Минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець, ще двоє були поранені.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів, впродовж доби, вів вогонь по опорних пунктах ЗСУ зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Попасної противник застосував міномети калібру 82-мм. З гранатометів різних видів окупанти обстрілювали українські оборонні укріплення біля Катеринівки, Світлодарська, Новолуганського і Зайцевого, а поряд з Новгородським було здійснено декілька пострілів із великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку, у вечірній час, противник застосував 120-мм міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов’ї, а по українських позиціях неподалік Опитного бойовики стріляли із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї включно із великокаліберними кулеметами.
Як повідомлялось, попередньої доби, 11 лютого, ворог здійснив 8 обстрілів оборонних укріплень ЗСУ: 1 український військовий загинув, ще 1 отримав поранення.