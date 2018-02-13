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Сутки в АТО: 11 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб

Вторник, 13 февраля 2018, 06:40

За прошедшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении самое сильное огневое напряжение наблюдалась в районе населенного пункта Крымское. Вблизи этого прифронтового села враг несколько раз, в течение суток, вел огонь по опорным пунктам ВСУ из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Попасной противник применил минометы калибра 82-мм. Из гранатометов различных видов оккупанты обстреливали украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцевого, а рядом с Новгородским было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении, в вечернее время, противник применил 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному, что на Приазовье, а по украинским позициям неподалеку Опытного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия включая крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщалось, за предыдущие сутки, 11 февраля, враг совершил 8 обстрелов оборонительных укреплений ВСУ: 1 украинский военный погиб, еще 1 получил ранения.

Темы: АТОДонбассбоевые действия
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