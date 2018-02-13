ОБСЄ не змогла перевірити чи стріляли з РФ у напрямку України

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні заявили, що не змогли отримати інформацію про постріли з території Росії в бік українських прикордонників, про які раніше заявили у штабі АТО.

Про це сказано у звіті ОБСЄ від 10 лютого.

"СММ уточнювала повідомлення про обстріли спостережного пункту Збройних сил України, розташованого на північний схід від н. п. Гарасимівка (підконтрольний уряду, 38 км на північний схід від Луганська) поблизу державного кордону України з Російською Федерацією 8 лютого", - йдеться у звіті.

"Члени патруля Місії не змогли доїхати до зазначеного місця через відсутність під'їзних доріг, які піддаються визначенню. На околицях Гарасимівки, приблизно в 5 км на захід від місця можливого інциденту, охоронець сільськогосподарської компанії сказав членам патруля СММ, що не чув ніякої стрілянини в цьому районі в період з 12:20 до 12:33 8 лютого", - заявили в ОБСЄ.

При цьому, наголошується, що в поліції Станиці Луганської представникам місії повідомили, що офіційного підтвердження факту стрілянини в районі не надходило.

"Офіцер Збройних сил України при Спільному центрі контролю і координації (СЦКК) також поінформував спостерігачів про те, що він не має інформації про такий інцидент", - сказано в звіті.

Крім того повідомляється, що отримати інформацію про постріли спостерігачам місії не вдалося ні від представників Нацгвардії в н. п. Широкий, ні від співробітників прикордонної служби в Луганській області.

Як відомо, 8 лютого в прес-центрі штабу АТО заявили, що з території Росії зі стрілецької зброї стріляли в напрямку українських прикордонних підрозділів.