ОБСЕ не смогла проверить стреляли ли с РФ в сторону Украины

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили, что не смогли получить информацию о выстрелах с территории России в сторону украинских пограничников, о которых ранее заявили в штабе АТО.

Об этом сказано в отчете ОБСЕ от 10 февраля.

"СММ уточняла сообщения о предполагаемом обстреле наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины, расположенного к северо-востоку от н. п. Гарасимовка (подконтрольный правительству, 38 км к северо-востоку от Луганска) вблизи государственной границы Украины с Российской Федерацией 8 февраля", - говорится в отчете.

" Члены патруля Миссии не смогли доехать до предполагаемого места из-за отсутствия поддающихся определению подъездных дорог. На окраинах Гарасимовки, примерно в 5 км к западу от места предполагаемого инцидента, охранник сельскохозяйственной компании сказал членам патруля СММ, что не слышал никакой стрельбы в этом районе в период с 12:20 до 12:33 8 февраля", - заявили в ОБСЕ.

При этом, отмечается, что в полиции Станицы Луганской представителям миссии сообщили, что официального подтверждение факта стрельбы в районе не поступало.

"Офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) также проинформировал наблюдателей о том, что он не располагает информацией о таком инциденте", - сказано в отчете.

Кроме того сообщается, что получить информацию о выстрелах наблюдателям миссии не удалось ни от представителей Нацгвардии в н. п. Широкий, ни от сотрудников погранслужбы в Луганской области.

Как известно, 8 февраля в пресс-центре Штаба АТО заявили, что с территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.