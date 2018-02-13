У штабі АТО уточнили втрати за добу

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Вівторок, 13 лютого 2018, 12:45

12 лютого в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий, ще 2 отримали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу у вівторок.

"На жаль, маємо втрату. Внаслідок ворожих обстрілів вчора близько 10-ї години в районі АТО загинув захисник України 1980 року народження", – сказав полковник.

"Окрім цього внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Їх було евакуйовано до медичних закладів", – додав він.

За словами Гуцуляка, стан одного з поранених лікарі оцінюють як задовільний, ще одного – середньої тяжкості.

Як повідомлялося, минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 11 ворожих обстрілів.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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