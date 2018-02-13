В штабе АТО уточнили потери за сутки

12 февраля в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 военнослужащий, еще 2 получили ранения.



Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник.



"К сожалению, имеем потерю. Вследствие вражеских обстрелов вчера около 10 часов в районе АТО погиб защитник Украины 1980 года", – сказал полковник.



"Кроме этого в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Они были эвакуированы в медицинские учреждения", - добавил он.



По словам Гуцуляка, состояние одного из раненых врачи оценивают как удовлетворительное, еще одного - средней тяжести.



Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 11 вражеских обстрелов.