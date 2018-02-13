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Обвиняемым в госизмене военным дали 13 и 14 лет тюрьмы

Вторник, 13 февраля 2018, 12:50
Обвиняемым в госизмене военным дали 13 и 14 лет тюрьмы
Фото bbc.com

Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего военнослужащего ВСУ Александра Баранова за государственную измену и дезертирство.

Об этом говорится в приговоре суда от 8 февраля.

"Коллегия судей постановила: признать виновным (Баранова – ред.) в совершении преступлений... и назначить ему наказание по ч.1 ст.408 (дезертирство) УКУ в виде 3 лет лишения свободы, по ч.1 ст.111 (государственная измена) УКУ в виде 13 лет лишения свободы без конфискации имущества и с лишением воинского звания – младший сержант", - говорится в тексте приговора.  

 
Александр Баранов 
Фото krymr.com

Отмечается, Баранов, уроженец г. Канев Черкасской области, в марте 2014 года отказался выполнять обязанности несения военной службы в ВСУ и заявил о намерении проходить службу в Вооруженных Силах РФ, чем совершил государственную измену.

После этого он подписал контракт с ВС Российской Федерации и начал проходить военную службу в должности механика самолета воинской части 67606 ВС РФ, а позже получил паспорт гражданина России.

Сообщается, что Баранов свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал полностью и отказался давать показания, но вина его доказана несколькими свидетелями и доказательствами.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание обвиняемому, суд не установил.

На основании ч. 1 ст. 70 ККУ, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Баранову назначили наказание в виде 13 лет заключения.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента фактического задержания (20 ноября 2016 года).

У него зачислят предварительное заключение, из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы с 20 ноября по день вступления приговора в законную силу.

Двумя днями ранее, 6 февраля, Дарницкий районный суд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы другого обвиняемого в дезертирстве и государственной измене Максима Одинцова. 

 
Максим Одинцов 
Фото  krymr.com 

Об этом "Крим.Реалии" сообщил адвокат бывших военнослужащих ВСУ Валентин Рыбин.  

Как известно, 20 ноября 2016 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

В конце декабря 2016 года военная прокуратура завершила в отношении них досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты об измене присяге и переходе на сторону страны-агрессора.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Вооруженные силыКрымсуд
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