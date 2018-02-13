Захист екс-"беркутівців" стверджує: стріляли з боку мітингувальників

Адвокат екс-працівників "Беркуту" Олександр Горошинський стверджує, що існують докази того, що з боку "майданівців" у лютому 2014 року стріляли у правоохоронців.

Про це він заявив у перерві в засіданні Святошинського райсуду Києва проти екс-"беркутівців" щодо злочинів проти Майдану.

"Саакашвілі було затримано і переміщено в іншу країну, що унеможливило сьогоднішній допит у судовому засіданні. Ми чекали Міхеіля, щоб поставити йому питання. Ми впевнені, що він міг повідомити дуже цікаві обставини щодо участі і ролі сьогоднішніх високопосадовців у подіях Майдану", – сказав Горошинський.

На думку захисту колишніх силовиків, нинішні високопосадовці мали безпосередньо причетні і впливали на хід революції.

"Саме Міхеіль мав можливість ці обставини повідомити… Сторона захисту пов’язує депортацію з можливим допитом у сьогоднішньому судовому засіданні", – сказав Горошинський.

"Потерпілий Вайда отримав вогнепальне поранення з мисливської рушниці, швидше за все, оскільки було виявлено дріб, картеч. О 9-й годині з барикади та з інших напрямків з боку мітингувальників вівся вогонь, зокрема, з мисливської зброї", – заявив захисник.

"Судом було оглянуто водомети, які відступали вгору по Інститутській, на яких містяться численні вогнепальні ушкодження, зокрема, з мисливської зброї, що вказує на те, що потерпілий Вайда міг бути застрелений з боку мітингувальників – з барикад, з мисливської зброї", – додав він.

Щодо так званих "грузинських снайперів" Горошинський сказав: "Громадян Грузії було опитано стороною захисту, щоб вони мали можливість у судовому засіданні надати судові покази. Покази ще не надані".

"Але той факт, що з Консерваторії та готелю "Україна" вівся вогонь певними снайперами, підтверджується відеозаписами, на яких видно, що з Консерваторії ведеться вогонь, показами свідків та потерпілих", – заявив він.

Крім того, за словами Горошинського, є покази учасників Майдану, зокрема, нинішніх високопосадовців, які вказують на те, що правоохоронці просили керівництво Майдану дати можливість оглянути готель "України" для пошуку снайперів, але ті 20 лютого не допустили спецпризначенців до готелю, а допустили лише 21 лютого.

"21 числа спецназівцями були виявлені можливі точки (з яких могли працювати снайпери) і сліди присутності снайперів у готелі "України"... Є дані про те, що в готелі "Дніпро" також була снайперська точка, звідки вбивали як правоохоронців, так і мітингувальників", – заявив адвокат.

Горошинський зазначив, що свідки самі не застосовували зброю, але нібито були очевидцями того, як "конкретні особи" – громадяни Грузії та Прибалтики – стріляли.

"Прийде час, я сподіваюся, ми зможемо допитати цих свідків. Зараз ці свідки поза межами України. Зараз етап виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Сподіваємося, що нам вдасться вийти на відеоконференцію і допитати цих свідків… Запит про міжнародну правову допомогу спрямовано до Вірменії, де зараз перебувають ці свідки", – заявив Горошинський.

Він не виключив, що Саакашвілі також вдасться допитати за відеозв’язком.

Як відомо, 18 лютого 2014 року почалися масштабні жертви серед мітингувальників, а 20 лютого на Інститутській розстріляли декілька десятків учасників протесту.

Захисники екс-"беркутівців" та екс-президента Віктора Януковича схиляють до версії, що правоохоронці також постраждали, а наказ стріляти могли дати лідери Майдану, а не попереднє керівництво України.