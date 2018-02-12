Саакашвілі депортували в Польщу - прикордонники

У Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної служби та Національної поліції довели до Міхеіла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування", - написав Слободян.

Він зазначив, що під час виконання процедури на правоохоронців накинулися невідомі із оточення Саакашвілі і тому вони змушені були захищатися та застосували силову підтримку.



Також Слободян додав, що лідера "РНС" видворили із України із дотриманням усіх юридичних формальностей у відповідності до судових рішень, які визнали, що він перебував не території України незаконно.

Як повідомляють джерела "Української правди", Саакашвілі вивезли із аеропорту "Бориспіль" чартерним літаком, який близько 17.45 мав приземлитися в аеропорту ім. Ф.Шопена у Варшаві.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва.

Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмовуДержавної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

Як відомо, у листопаді 2017 року СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.