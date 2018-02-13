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В окупованому Криму суд відмовив в апеляції учасникам поодиноких пікетів

Вівторок, 13 лютого 2018, 16:39

Суди в окупованому Росією Криму відхилили апеляційні скарги щодо п'ятьох кримських татар, які виходили на поодинокі пікети у жовтні 2017 року.

Про це повідомляє об'єднання "Кримська солідарність".

Зазначається, що 13 лютого суди залишили в силі рішення про штрафи Зекку Куламетову, Айдеру Сулейманову, Енверу Халілову і Мусліма Зевріеву.

Також повідомляється, що в суді першої інстанції кримчанам винесли постанови про штрафи в розмірі від 10 до 15 тисяч рублів (від 4,9 до 7,3 тис грн - ред.).

При цьому Джанкойський суд зменшив суму штрафу Діляверу Аблаєву з 15 до 10 тисяч рублів.

Також адвокат Енвер Алімов повідомив, що всього суд повинен був розглянути 14 апеляційних скарг, 8 з яких перенесли на 14 лютого.

"Що я можу сказати про засідання суду? Все відбувалося, як і раніше. На розгляд справ нам дали всього 5 хвилин. У виклику основних свідків було відмовлено", - розповів Алімов.

Він зазначив, що у майбутньому його підзахисні планують звернутися до Європейського суду з прав людини.

"Адже справа ця політично мотивована. Ми прекрасно розуміємо, що це один із способів тиску на кримськотатарський народ", - сказав Алімов.

Адвокат додав, що кримські татари дуже один одного підтримують, допомагають один одному оплачувати штрафи, адже "всі розуміють, що діється зараз момент в Криму".

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня 2017 року Криму пройшла серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар, після яких було затримано більше 30 осіб.

Як відомо, після анексії в Криму окупаційна влада регулярно проводять масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

МЗС закликає світ активно виступити на захист прав і свобод жителів Криму і змусити Росію припинити незаконні дії щодо незгодних з окупацією.

Україська правда
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