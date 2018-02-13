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В оккупированном Крыму суд отказал в апелляции участникам одиночных пикетов

Вторник, 13 февраля 2018, 16:39

Суды в оккупированном Россией Крыму отклонили апелляционные жалобы в отношении пятерых крымских татар, которые выходили на одиночные пикеты в октябре 2017 года.

Об этом сообщает объединение "Крымская солидарность".

Отмечается, что 13 февраля суды оставили в силе решение о штрафах Зеккию Куламетову, Айдеру Сулейманову, Энверу Халилову и Муслиму Зевриеву.

Также сообщается, что в суде первой инстанции крымчанам вынесли постановления о штрафах в размере от 10 до 15 тысяч рублей (от 4,9 до 7,3 тыс грн – ред.).

При этом Джанкойский суд уменьшил сумму штрафа Диляверу Аблаеву с 15 тысяч до 10 тысяч рублей.

Также адвокат Энвер Алимов сообщил, что всего суд должен был рассмотреть 14 апелляционных жалоб, 8 из которых перенесли на 14 февраля.

"Что я могу сказать о заседании суда? Все происходило, как и раньше. На рассмотрение дел нам дали всего 5 минут. В вызове основных свидетелей было отказано", - рассказал Алимов.

Он отметил, что в будущем его подзащитные планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Ведь дело это политически мотивированное. Мы прекрасно понимаем, что это один из способов давления на крымскотатарский народ", - сказав Алимов.

Адвокат добавил, что крымские татары очень друг друга поддерживают, помогают друг другу оплачивать штрафы, ведь " все понимают, что творится сейчас в Крыму".

Ранее сообщалось, что 14 октября 2017 года в Крыму прошла серия одиночных пикетов против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман, после которых были задержаны более 30 человек.

Как известно, после аннексии в Крыму оккупационные власти регулярно проводят массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

МИД призывает мир активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крыма и заставить Россию прекратить незаконные действия в отношении несогласных с оккупацией.

Украинская правда
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