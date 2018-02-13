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Янукович, Арбузов і Курченко домовилися про стратегію проти ГПУ – Єнін

Вівторок, 13 лютого 2018, 17:02

У Генпрокуратурі мають інформацію, що представники екс-президента Віктора Януковича, екс-першого віце-прем'єра Сергія Арбузова та бізнесмена Сергія Курченка на зустрічі в Росії обговорили шляхи протидії прогресу розслідувань ГПУ.

Про це заявляє заступник генпрокурора Євген Єнін.

"За наявною в Генпрокуратурі інформацією на території РФ проведено зустріч представників Януковича В.Ф., Арбузова С.Г. і Курченка С.В. щодо шляхів протидії суттєвому прогресу розслідувань ГПУ злочинної діяльності попереднього режиму часів Януковича", – пише він у вівторок у Facebook.

За словами Єніна, втікачі узгодили кроки щодо дискредитації прогресу розслідування у справах щодо UMH-холдингу, "бурових вишок", спецконфіскації шляхом інформаційних вбросів через низку підконтрольних ЗМІ.

"На даний час розслідування вийшло на "святу святих" - операції з коррахунками українських банків в європейських та інших країнах та легалізацію викрадених бюджетних коштів та інших активів, здобутих злочинним шляхом", – стверджує заступник Луценка.

"Попри це Генпрокуратура сподівається спільно з нашими міжнародними партнерами досягти подальших суттєвих результатів в повернення активів до бюджету України в цьому році", – резюмує Єнін.

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
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