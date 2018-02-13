Янукович, Арбузов и Курченко договорились о стратегии против ГПУ - Енин

В Генпрокуратуре есть информация, что представители экс-президента Виктора Януковича, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова и бизнесмена Сергея Курченко на встрече в России обсудили пути противодействия прогрессу расследований ГПУ.



Об этом заявляет заместитель генпрокурора Евгений Енин.



"По имеющейся в Генпрокуратуре информации на территории РФ состоялась встреча представителей Януковича В.Ф., Арбузова С.Г. и Курченко С.В. о путях противодействия существенному прогрессу расследований ГПУ преступной деятельности предыдущего режима Януковича", - пишет он во вторник в Facebook.



По словам Енина, беглецы согласовали шаги по дискредитации прогресса расследования по делам об UMH-холдинге, "буровым вышкам", спецконфискации, путем информационных вбросов через ряд подконтрольных СМИ.



"В настоящее время расследование вышло на "святую святых" - операции с корсчетами украинских банков в европейских и других странах и легализацию похищенных бюджетных средств и других активов, полученных преступным путем", - утверждает заместитель Луценко.



"Несмотря на это Генпрокуратура надеется совместно с нашими международными партнерами достичь дальнейших существенных результатов в возвращении активов в бюджет Украины в этом году", - резюмирует Енин.

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