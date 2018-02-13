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Волкер: Бої на Донбасі можна припинити, Росія повинна обрати мир

Вівторок, 13 лютого 2018, 18:07

Спеціальний представник Деждепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна бути зацікавлена у мирі на Донбасі.

Про це він написав у своєму твіттері.

"Учора (12 лютого) була річниця з дня підписання Мінських домовленостей - три роки потому, досі, триває війна. США готові допомогти у припиненні бойових дій, але Росія повинна обрати мир", - зазначив Волкер.

Як відомо, 12 лютого Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія за 3 роки не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації "мінських домовленостей".

5 вересня 2014 року у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За підсумками зустрічі між представниками України, "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення з 18:00 5 вересня вогню на Донбасі.

12 лютого 2015 року контактна група за погодженням з лідерами "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) підписала документ, який називається "Комплекс заходів, спрямований на імплементацію Мінських домовленостей".

Українська правда

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Теми: СШАРосіяДонбас
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