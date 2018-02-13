Волкер: Бои на Донбассе можно прекратить, Россия должна выбрать мир

Специальный представитель Деждепартаменту США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна быть заинтересована в мире на Донбассе.



Об этом он написал в своем твиттере.



"Вчера (12 февраля) была годовщина со дня подписания Минских договоренностей - три года спустя, до сих пор продолжается война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир", - отметил Волкер.

Как известно, 12 февраля Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации "минских договоренностей".

5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) подписала документ, который называется "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей".

Пресс-центр Штаба АТО ежедневно констатирует, что Россия нарушает перемирие на Донбассе.