Волкер: Бои на Донбассе можно прекратить, Россия должна выбрать мир

2764 просмотра
Вторник, 13 февраля 2018, 19:07

Специальный представитель Деждепартаменту США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна быть заинтересована в мире на Донбассе.

Об этом он написал в своем твиттере.

"Вчера (12 февраля) была годовщина со дня подписания Минских договоренностей - три года спустя, до сих пор продолжается война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир", - отметил Волкер.

Как известно, 12 февраля Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации "минских договоренностей".

5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) подписала документ, который называется "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей". 

Пресс-центр Штаба АТО ежедневно констатирует, что Россия нарушает перемирие на Донбассе.

Темы: США Росcия Донбасс
powered by lun.ua
По теме
Американский советник Минобороны рассказал, каким должен быть гражданский министр 13 февраля 2018, 12:08
Еще два американских советника приедут в Украину в этом году 13 февраля 2018, 11:19
Яценюк об РФ: Политика умиротворения уже была перед Второй мировой 13 февраля 2018, 11:02
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
В НАБУ подтвердили сообщение Труханову о подозрении
Розенблата признали потерпевшим по делу о задержании в самолете
Труханову на работу принесли подозрение
Все новости
истории

Ее звали "Куртизанка". Секс-шпионаж в КГБ УССР

психология

10 неправд, которые родители часто говорят детям, сами этого не замечая