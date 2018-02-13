Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: Бои на Донбассе можно прекратить, Россия должна выбрать мир

Вторник, 13 февраля 2018, 18:07

Специальный представитель Деждепартаменту США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна быть заинтересована в мире на Донбассе.

Об этом он написал в своем твиттере.

"Вчера (12 февраля) была годовщина со дня подписания Минских договоренностей - три года спустя, до сих пор продолжается война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир", - отметил Волкер.

Как известно, 12 февраля Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации "минских договоренностей".

5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) подписала документ, который называется "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей". 

Пресс-центр Штаба АТО ежедневно констатирует, что Россия нарушает перемирие на Донбассе.

Темы: СШАРосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
США
США ввели новые санкции против Беларуси к годовщине протестов против режима Лукашенко
США подтвердили предоставление пакета военной помощи Украине на этой неделе
Блинкен и глава МИД Болгарии обсудили помощь в сфере безопасности Украине
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: