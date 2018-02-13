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Оголошений в розшук Димінський відвідав тренування "Карпат"

Вівторок, 13 лютого 2018, 20:52
Оголошений в розшук Димінський відвідав тренування Карпат

Оголошений у національний розшук президент ФК "Карпати" Петро Димінський відвідав тренування команди на зборах у Туреччині.

Про це повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу.

Як зазначається на сайті, Димінський на зустрічі із футболістами заявив, що у весняній частині чемпіонату "Карпати" мають порадувати уболівальників красивою грою і результатом і додав, що збирається з ними зустрітися.

"Влітку, перед стартом сезону, на зустрічі з уболівальниками, я обіцяв, що незабаром зустрінуся з ними і дам відповіді на всі запитання, які їх цікавлять. Я не забув про це і своєї обіцянки дотримаю", - стверджує він.

Крім того, він запевнив, що у команди не буде проблем із фінансуванням. Водночас Димінський зазначив, що воно залежить не тільки від нього та поскаржився на міську владу Львова, яка не передала "Карпатам" 17 га території навколо стадіону "Україна".

"У нас є намір побудувати спортивно-розважальний центр, з елементами реабілітації, щоб клуб заробляв гроші. Таким чином, ми зможемо наповнювати бюджет. Якщо річний бюджет становитиме, наприклад, 20-25 млн доларів - "Карпати" боротимуться за Лігу чемпіонів", - сказав він.

Як відомо, бізнесмен Петро Димінський підозрюється у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

З 22 серпня 2017 року Димінський перебуває поза межами України.

Нацполіція оголосила президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського в національний розшук, йому оголошено про підозру за ч.2 ст.286 - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або  експлуатації транспорту особою,  яка керує транспортним засобом,  що спричинило смерть  потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження".

Санкція статті передбачає позбавлення волі  на  строк  від  3 до 8 років з позбавленням  права  керувати  транспортними  засобами  на строк до 3 років або без такого.

Димінський є особою, яка переховується від органів досудового розслідування, дата зникнення – 11 грудня 2017 року.

Пізніше Димінський поскаржився у комісію Інтерполу, щоб його не оголошували у розшук в інформаційній системі організації.

Українська правда

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Теми: розшукТуреччинафутбол
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