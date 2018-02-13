Объявленный в розыск Дыминский посетил тренировку "Карпат"

Объявленный в национальный розыск президент ФК "Карпаты" Петр Дыминский посетил тренировку команды на сборах в Турции.

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Как отмечается на сайте, Дыминский на встрече с футболистами заявил, что в весенней части чемпионата "Карпаты" должны порадовать болельщиков красивой игрой и результатом и добавил, что собирается с ними встретиться.

"Летом, перед стартом сезона, на встрече с болельщиками, я обещал, что вскоре встречусь с ними и дам ответы на все вопросы, которые их интересуют. Я не забыл об этом и свое обещание сдержу", - утверждает он.

Кроме того, он заверил, что у команды не будет проблем с финансированием. В то же время Дыминский отметил, что оно зависит не только от него и пожаловался на городскую власть Львова, которая не передала "Карпатам" 17 га территории вокруг стадиона "Украина".

"У нас есть намерение построить спортивно-развлекательный центр, с элементами реабилитации, чтобы клуб зарабатывал деньги. Таким образом, мы сможем наполнять бюджет. Если годовой бюджет составит, например, 20-25 млн долларов - "Карпаты" будут бороться за Лигу чемпионов", - сказал он.

Как известно, бизнесмен Петр Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погиб 31-летняя Наталья Трила.

С 22 августа 2017 года Дыминский находится за пределами Украины.

Нацполиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского в национальный розыск, ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Дыминский является лицом, скрывающимся от органов предварительного расследования, дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.

Позже Дыминский пожаловался в комиссию Интерпола, чтобы его не объявляли в розыск в информационной системе организации.