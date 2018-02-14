Київського суддю покарали за арешт активіста Майдану

Вища рада правосуддя звільнила суддю Подільського райсуду Києва Наталію Неганову через те, що вона виносила рішення про арешт активіста Євромайдану наприкінці 2013 – початку 2014 років.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

За її даними, 26 грудня 2017 року було внесено стосовно судді подання про її звільнення.

Причина – "встановлені факти порушення закону, допущені суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно громадянина, який брав участь у масових акціях протесту, що мали місце в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року".

"Дисциплінарне провадження щодо судді Неганової Н.В. здійснено згідно з передбаченою чинним законодавством України процедурою", – йдеться у заяві ВРП.

Як відомо, 16 січня Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюбу через арешти активістів Майдану.

Як повідомлялось, 14 грудня ВРП звільнила з посади судді Вишгородського райсуду Київської області Людмилу Войнаренко, яка позбавила водійських посвідчень 3 активістів "Автомайдану".