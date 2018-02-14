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Київського суддю покарали за арешт активіста Майдану

Середа, 14 лютого 2018, 00:50

Вища рада правосуддя звільнила суддю Подільського райсуду Києва Наталію Неганову через те, що вона виносила рішення про арешт активіста Євромайдану наприкінці 2013 – початку 2014 років.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

За її даними, 26 грудня 2017 року було внесено стосовно судді подання про її звільнення.

Причина  "встановлені факти порушення закону, допущені суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно громадянина, який брав участь у масових акціях протесту, що мали місце в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року".

"Дисциплінарне провадження щодо судді Неганової Н.В. здійснено згідно з передбаченою чинним законодавством України процедурою", – йдеться у заяві ВРП.

Як відомо, 16 січня Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюбу через арешти активістів Майдану.

Як повідомлялось, 14 грудня ВРП звільнила з посади судді Вишгородського райсуду Київської області Людмилу Войнаренко, яка позбавила водійських посвідчень 3 активістів "Автомайдану".

"Українська правда" у Threads

Теми: судМайдан
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