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Киевского судью наказали за арест активиста Майдана

Среда, 14 февраля 2018, 00:50

Высший совет правосудия уволил судью Подольского райсуда Киева Наталью Неганову из-за того, что она выносила решение об аресте активиста Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По ее данным, 26 декабря 2017 года в отношении судьи было внесено представление о ее увольнении.

Причина - "установленные факты нарушения закона, допущенные судьей при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении гражданина, который участвовал в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 по февраль 2014 года".

"Дисциплинарное производство в отношении судьи Негановой Н.В. осуществлено согласно предусмотренной действующим законодательством Украины процедуре", - говорится в заявлении ВСП.

Как известно, 16 января Высший совет правосудия уволил судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу из-за арестов активистов Евромайдана.

Как сообщалось, 14 декабря Высший совет правосудия освободил от должности судьи Вышгородского райсуда Киевской области Людмилу Войнаренко, которая отобрала водительские удостоверения у 3 активистов "Автомайдана".

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Темы: судМайдан
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