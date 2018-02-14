Незадоволення українців владою може призвести до дочасних виборів – Нацрозвідка США

Україні загрожують внутрішні потрясіння, якими готова скористатись РФ, щоб змінити прозахідну орієнтацію Києва.

Про це йдеться у доповіді директора Національної розвідки США Дена Коутса "Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США".

У документі йдеться про чинники, які загрожують економічному відродженню України і можуть потенційно призвести до змін у її закордонній політиці.

"Незадоволення населення темпом реформ, погіршення стандартів життя, думка про те, що корупція посилюється, та загострення політичних протистоянь напередодні запланованих президентських та законодавчих виборів у 2019 році можуть призвести до дочасних виборів", - наголошується у доповіді.

"Лідери опозиції спробують скористатись незадоволенням населення, щоб послабити президента України Петра Порошенка та правлячу коаліцію напередодні виборів 2019 року", - додає Коутс.

Американська розвідка також прогнозує, що конфлікт на Сході України триватиме у нинішньому вигляді, та вважає наступ будь-якої з сторін малоймовірним.

"Розрахунки кожної зі сторін можуть змінитись, якщо вона побачить, що інша сторона серйозно кидає виклик статусу-кво", - йдеться у документі.

"Росія продовжуватиме свою військову, політичну та економічну кампанію проти дестабілізації України, щоб придушити і, де можливо, розвернути зусилля Києва, спрямовані на інтеграцію до ЄС та посилення зв'язків із НАТО", - підкреслюється в доповіді.

"Київ буде продовжувати чинити спротив будь-яким поступкам, яких вимагає Москва, але майже точно не відновить у 2018 році контроль за ділянками Східної України, які нині підконтрольні Росії", - вважють у розвідці США.

Як відомо, доповідь також повідомляє про загрозу нових кібератак з боку РФ проти України.