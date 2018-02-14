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Недовольство украинцев властью может привести к досрочным выборам – Нацразведка США

Среда, 14 февраля 2018, 03:19
Недовольство украинцев властью может привести к досрочным выборам – Нацразведка США

Украине грозят внутренние потрясения, которыми готова воспользоваться РФ, чтобы изменить прозападную ориентацию Киева.

Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США".

В документе говорится о факторах, которые угрожают экономическому возрождению Украины и могут потенциально привести к изменениям в ее внешней политике.

"Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысли о том, что коррупция усиливается, и обострение политических противостояний накануне запланированных президентских и парламентских выборов в 2019 году могут привести к досрочным выборам", - отмечается в докладе.

"Лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить президента Украины Петра Порошенко и правящую коалицию в преддверии выборов 2019 года", - добавляет Коутс.

Американская разведка также прогнозирует, что конфликт на востоке Украины будет заморожен в нынешнем виде, и считает наступление любой из сторон маловероятным.

"Расчеты каждой из сторон могут измениться, если она увидит, что другая сторона серьезно бросает вызов статусу-кво", - говорится в документе.

"Россия будет продолжать свою военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации Украины, чтобы подавить и, где возможно, развернуть усилия Киева, направленные на интеграцию в ЕС и усиление связей с НАТО", - отмечатеся в докладе.

"Киев будет продолжать оказывать сопротивление любым уступкам, которых требует Москва, но почти наверняка не восстановит в 2018 году контроль над районами на востоке Украины, которые сейчас контролируются Россией", - считает в разведке США.

Как известно, доклад также сообщает об угрозе новых кибератак против Украины со стороны РФ.

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Темы: УкраинаСШАвиборыРосcия
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