Суд погодився допитати лише 16 зі 138 свідків від захисту Януковича

Оболонський райсуд Києва дав згоду на допит у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича лише 16 зі 138 свідків, про яких просили адвокати.

Відповідне рішення оголосив на засіданні у середу головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Він наголосив, що допит цих осіб може відбутися лише в разі їхньої появи в залі засідань.

Зокрема, тепер допитати в суді можуть колишніх:

- прем'єр-міністра Миколу Азарова;

- голову Адміністрації президента та секретаря РНБО Андрія Клюєва;

- голову МВС Віталія Захарченка;

- голову СБУ Олександра Якименка;

- міністра оборони Павла Лебедєва;

- командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка;

- командувача ВМС та начальника Генштабу Юрія Ільїна;

- голову служби безпеки президента Костянтина Кобзаря;

- співробітника служби безпеки президента Сергія Бернацького;

- голову МЗС Леоніда Кожару;

- начальника управління СБУ у Києві та області Олександра Щеголєва;

- пілота ТОВ "Центр Авіа" Аркадія Ярощука;

- співробітника "Украероруху" Андрія Черткова.

Також свідчень чекають від жителів окупованого Росією Криму Оксани Медієвої, Андрія Нікіфорова та Романа Татарікова.

При цьому суд відмовився слухати покази інших 122 свідків від сторони захисту, серед яких ще 105 кримчан та 11 представників Євросоюзу.

Як відомо, адвокати просили суд викликати на допит 138 осіб, включно з топ-керівниками країни часів Януковича, яких зараз розшукують українські правоохоронці.

У списку також були 11 представників керівних органів ЄС.

Євген Кізілов, УП