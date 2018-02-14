Суд согласился допросить только 16 из 138 свидетелей от защиты Януковича
Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича лишь 16 из 138 свидетелей, о которых просили адвокаты.
Соответствующее решение огласил на заседании в среду председательствующий судья Владислав Девятко.
Он подчеркнул, что допрос этих лиц может произойти только в случае их явки в зал заседаний.
В частности, теперь допросить в суде могут бывших:
- премьер-министра Николая Азарова;
- главу Администрации президента и секретаря СНБО Андрея Клюева;
- главу МВД Виталия Захарченко;
- председателя СБУ Александра Якименко;
- министра обороны Павла Лебедева;
- командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка;
- командующего ВМС и начальника Генштаба Юрия Ильина;
- главу службы безопасности президента Константина Кобзаря;
- сотрудника службы безопасности президента Сергея Бернацкого;
- главу МИДа Леонида Кожару;
- начальника управления СБУ в Киеве и области Александра Щёголева;
- пилота ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука;
- сотрудника "Украэроруха" Андрея Черткова.
Также свидетельских показаний ждут от жителей оккупированного Россией Крыма Оксаны Медиевой, Андрея Никифорова и Романа Татарикова.
При этом суд отказался слушать показания остальных 122 свидетелей со стороны защиты, среди которых еще 105 крымчан и 11 представителей Евросоюза.
Как известно, адвокаты просили суд вызвать на допрос 138 человек, включая топ-руководителей страны времен Януковича, которых сейчас разыскивают украинские правоохранители.
В списке также были 11 представителей руководящих органов ЕС.
Евгений Кизилов, УП