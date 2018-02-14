Суд согласился допросить только 16 из 138 свидетелей от защиты Януковича

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Среда, 14 февраля 2018, 13:57

Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича лишь 16 из 138 свидетелей, о которых просили адвокаты.

Соответствующее решение огласил на заседании в среду председательствующий судья Владислав Девятко.

Он подчеркнул, что допрос этих лиц может произойти только в случае их явки в зал заседаний.

В частности, теперь допросить в суде могут бывших:

- премьер-министра Николая Азарова;

- главу Администрации президента и секретаря СНБО Андрея Клюева;

- главу МВД Виталия Захарченко;

- председателя СБУ Александра Якименко;

- министра обороны Павла Лебедева;

- командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка;

- командующего ВМС и начальника Генштаба Юрия Ильина;

- главу службы безопасности президента Константина Кобзаря;

- сотрудника службы безопасности президента Сергея Бернацкого;

- главу МИДа Леонида Кожару;

- начальника управления СБУ в Киеве и области Александра Щёголева;

- пилота ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука;

- сотрудника "Украэроруха" Андрея Черткова.

Также свидетельских показаний ждут от жителей оккупированного Россией Крыма Оксаны Медиевой, Андрея Никифорова и Романа Татарикова.

При этом суд отказался слушать показания остальных 122 свидетелей со стороны защиты, среди которых еще 105 крымчан и 11 представителей Евросоюза.

Как известно, адвокаты просили суд вызвать на допрос 138 человек, включая топ-руководителей страны времен Януковича, которых сейчас разыскивают украинские правоохранители.

В списке также были 11 представителей руководящих органов ЕС.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Янукович суд
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