Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд согласился допросить только 16 из 138 свидетелей от защиты Януковича

Среда, 14 февраля 2018, 12:57

Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича лишь 16 из 138 свидетелей, о которых просили адвокаты.

Соответствующее решение огласил на заседании в среду председательствующий судья Владислав Девятко.

Он подчеркнул, что допрос этих лиц может произойти только в случае их явки в зал заседаний.

В частности, теперь допросить в суде могут бывших:

- премьер-министра Николая Азарова;

- главу Администрации президента и секретаря СНБО Андрея Клюева;

- главу МВД Виталия Захарченко;

- председателя СБУ Александра Якименко;

- министра обороны Павла Лебедева;

- командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка;

- командующего ВМС и начальника Генштаба Юрия Ильина;

- главу службы безопасности президента Константина Кобзаря;

- сотрудника службы безопасности президента Сергея Бернацкого;

- главу МИДа Леонида Кожару;

- начальника управления СБУ в Киеве и области Александра Щёголева;

- пилота ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука;

- сотрудника "Украэроруха" Андрея Черткова.

Также свидетельских показаний ждут от жителей оккупированного Россией Крыма Оксаны Медиевой, Андрея Никифорова и Романа Татарикова.

При этом суд отказался слушать показания остальных 122 свидетелей со стороны защиты, среди которых еще 105 крымчан и 11 представителей Евросоюза.

Как известно, адвокаты просили суд вызвать на допрос 138 человек, включая топ-руководителей страны времен Януковича, которых сейчас разыскивают украинские правоохранители.

В списке также были 11 представителей руководящих органов ЕС.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Януковичсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: