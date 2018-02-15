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Президент ПАР пішов у відставку

Четвер, 15 лютого 2018, 00:09

Джейкоб Зума під тиском однопартійців вирішив негайно піти у відставку з посади президента ПАР.

Про це політик оголосив у телевізійному зверненні, пише AFP.

Звертаючись до нації, Джейкоб Зума заявив, що не згоден з рішенням своєї партії Африканський національний конгрес, але підпорядковується йому як дисциплінований член партії.

Раніше АНК планувала внести на розгляд в праламент ПАР питання про вотум довіри президенту.

Обов'язки президента тепер буде виконувати колишній бізнесмен мультимільйонер Сиріл Рамапоса.

Рамапоса вважається главою внутріпартійної опозиції Зумі. У ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що Зума і Рамапоса ведуть переговори про передачу влади.

Як повідомлялося, члени правлячої партії ПАР "Африканський національний конгрес" напередодні на тлі звинувачень у корупціі дали президенту країни 48 годин на те, щоб піти у відставку.

Зума займав пост президента ПАР з 2009 року. Чергові вибори президента намічені на весну 2019 року.

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