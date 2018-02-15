Президент ПАР пішов у відставку
Джейкоб Зума під тиском однопартійців вирішив негайно піти у відставку з посади президента ПАР.
Про це політик оголосив у телевізійному зверненні, пише AFP.
Звертаючись до нації, Джейкоб Зума заявив, що не згоден з рішенням своєї партії Африканський національний конгрес, але підпорядковується йому як дисциплінований член партії.
February 14, 2018
Раніше АНК планувала внести на розгляд в праламент ПАР питання про вотум довіри президенту.
Обов'язки президента тепер буде виконувати колишній бізнесмен мультимільйонер Сиріл Рамапоса.
Рамапоса вважається главою внутріпартійної опозиції Зумі. У ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що Зума і Рамапоса ведуть переговори про передачу влади.
Як повідомлялося, члени правлячої партії ПАР "Африканський національний конгрес" напередодні на тлі звинувачень у корупціі дали президенту країни 48 годин на те, щоб піти у відставку.
Зума займав пост президента ПАР з 2009 року. Чергові вибори президента намічені на весну 2019 року.