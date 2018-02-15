Президент ПАР ушел в отставку

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Четверг, 15 февраля 2018, 01:09

Джейкоб Зума под давлением однопартийцев решил немедленно уйти в отставку с должности президента ЮАР.

Об этом политик объявил в телевизионном обращении, пишет AFP.

Обращаясь к нации, Джейкоб Зума заявил, что не согласен с решением своей партии Африканский национальный конгресс, но подчиняется ему как дисциплинированный член партии

Ранее АНК планировала внести на рассмотрение в праламент ЮАР вопрос о вотуме доверия президенту.

Обязанности президента теперь будет исполнять бывший бизнесмен мультимиллионер Сирил Рамапоса.

Рамапоса считается главой внутрипартийной оппозиции Зуме. В СМИ появлялись сообщения о том, что Зума и Рамапоса ведут переговоры о передаче власти.

Как сообщалось, члены правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" накануне на фоне обвинений в коорупции дали президенту страны 48 часов на то, чтобы уйти в отставку.

Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 года. Очередные выборы президента намечены на весну 2019 года.

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