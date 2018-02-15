У Сирії 15 російських найманців підірвалися на складі боєприпасів

У Сирії російські найманці приватної військової компанії загинули через вибух на складі боєприпасів.

Про це пише The Guardian.

Як повідомляє сирійська обсерваторія з прав людини, інцидент стався на складі зброї в Табіі Джазіра в північно-східній провінції Дейр-Еззор.

Один зі спостерігачів обсерваторії Рамі Абдель Рахман розповів, що компанія відповідала за "захист нафтових і газових родовищ, контрольованих сирійським режимом".

"П'ятнадцять росіян, що працюють в російській приватній охоронній компанії, були вбиті під час вибуху на складі зброї в Табії Джазіра в провінції Дейр-Еззор", - сказав він.

Російські найманці супроводжували сили режиму, коли вони просувалися до нафтових і газових родовищ на східних берегах річки Євфрат, контрольованих Сирійськими демократичними силами (СДС), підтримуваними США.

Спостерігачі припускають, що бойовики режиму намагалися потрапити на склад зброї, але запустили пастку (розтяжку або інший пристрій). Повідомляється, що загинуло 23 людини, включаючи 15 росіян.

Раніше повідомлялося, що 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Російська група незалежних дослідників Conflict Intelligence Team назвала імена чотирьох російських бійців приватної військової компанії, відомої як "ПВК Вагнер".

У той же час повідомлялося, що на лікуванні в госпіталях Міноборони РФ знаходяться десятки росіян, які постраждали в результаті авіаудару.