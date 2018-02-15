В Сирии российские наемники частной военной компании погибли из-за взрыва на складе боеприпасов.

Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает сирийская обсерватория по правам человека, инцидент произошел на складе оружия в Табии Джазире в северо-восточной провинции Дейр-Эззор.

Один из наблюдателей обсерватории Рами Абдель Рахман рассказал, что компания отвечала за "защиту нефтяных и газовых месторождений, контролируемых сирийским режимом".

"Пятнадцать россиян, работающих в российской частной охранной компании, были убиты во время взрыва на складе оружия в Табии Джазире в провинции Дейр-Эззор", - сказал он.

Российские наемники сопровождали силы режима, когда они продвигались к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах реки Евфрат, контролируемых Сирийскими демократическими силами (СДС), поддерживаемыми США.

Наблюдатели предполагают, что боевики режима пытались попасть на склад оружия, но запустили ловушку (растяжку или другое устройство). Сообщается, что погибло 23 человека, включая 15 россиян.

Ранее сообщалось, что 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Российская группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team назвала имена четырех российских бойцов частной военной компании, известной как "ЧВК Вагнер".

В то же время сообщалось, что на лечении в госпиталях Минобороны РФ находятся десятки россиян, пострадавших в результате авиаудара.