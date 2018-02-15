Генерал США розказав, як коаліція громила батальон військ Асада і ПВК "Вагнер"

З метою підтримки союзників сили коаліції кілька годин із застосуванням артилерії та авіації відбивали напад на позиції Сирійських демократичних сил (СДС).

Про це розказав генерал-лейтенант Джеффрі Харріган, командувач операціями ПС США в Сирії.

"Коротше кажучи, увечері 7 лютого коаліція діяла в порядку самооборони, на місці де коаліційні радники були присутні для підтримки СДС в обороні від ворожих сил, які почали неспровокований скоординований напад через річку Євфрат на усталені позиції СДС", - розповів генерал.

Він пояснив, що коаліція буде зберігати присутність своєї авіації, щоб не допустити відродження ІДІЛ.

"Ворожі сили почали атаку артилерійськими і танковими обстрілами позиції СДС, а потім піший бойовий підрозділ розміром з батальйон намагався наступати на сили партнерів під прикриттям вогню артилерії, танків і ракетних комплексів і мінометів", - розповів Харріган.

Генерал підкреслив, що сили коаліції зв'язувалися з російською стороною через спеціальну лінію для запобігання конфліктів, щоб попередити їх про неспровоковану атаку на відомі позиції СДС. Після цього командування прийняло рішення завдати ударів для знищення сил противника.

Він розповів, що більше трьох годин удари наносила як артилерія, так і авіація, включаючи F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, і AH-64 Apache, які використовували кілька високоточних знарядь і провели нальоти на наступаючі сили ворога, зупинивши їх і знищивши велику кількість танків і артилерії.

"Після того як сили противника розгорнулися на захід і відступили, ми припинили вогонь", - сказав Харріган.

При цьому він додав, що незважаючи на те, що атака була неспровокованою, вона не була несподіваною. Коаліція спостерігала повільне нарощування живої сили і обладнання протягом тижня.

"Як я вже говорив протягом майже двох років командування повітряними силами коаліції, ми зосереджені на єдиному противнику: ІДІЛ. Ми не шукаємо бою з ким-небудь ще, але як сказав минулого тижня міністр Маттіс (Джеймс): "Якщо ви погрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найгірший день", - заявив генерал.

Раніше повідомлялося, що 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Російська група незалежних дослідників Conflict Intelligence Team назвала імена чотирьох російських бійців приватної військової компанії, відомої як "ПВК Вагнер".

У той же час повідомлялося, що на лікуванні в госпіталях Міноборони РФ знаходяться десятки росіян, які постраждали в результаті авіаудару.