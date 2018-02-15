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Генерал США рассказал, как коалиция громила батальон войск Асада и ЧВК "Вагнер"

Четверг, 15 февраля 2018, 05:43

С целью поддержки союзников силы коалиции несколько часов с применением артиллерии и авиации отражали нападение на позиции Сирийских демократических сил.

Об этом рассказал генерал-лейтенант Джеффри Харриган, командующий операциями ВС США в Сирии.

"Короче говоря, вечером 7 февраля коалиция действовала в порядке самообороны, на месте где коалиционные советники присутствовали для поддержки СДС в обороне от вражеских сил, которые начали неспровоцированное скоординированное нападение через реку Евфрат на установившиеся позиции СДС", - рассказал генерал.

Он объяснил, что коалиция будет сохранять присутствие своей авиации, чтобы недопустить возрождение ИГИЛ.

"Вражеские силы начали атаку артиллерийскими и танковыми обстрелами позиции СДС, а затем пешее боевое подразделение размером с батальон пыталось наступать на силы партнеров под прикрытием поддерживающего огня артиллерии, танков и ракетных комплексов и минометов", - рассказал Харриган.

Генерал подчеркнул, что силы коалиции связывались с российской стороной по специальной линии для предотвращений конфликтов, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции СДС. После этого командование приняло решение нанести удары для уничтожения сил противника.

Он рассказал, что более трех часов удары наносила как артиллерия, так и авиация, включая F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, и AH-64 Apache, которые использовали несколько высокоточных орудий и провели налеты на наступающие силы врага, остановив их  и уничтожив множество танков и артиллерии.

"После того как силы противника развернулись на запад и отступили, мы прекратили огонь", - сказал Харриган.

При этом он добавил, что несмотря на то, что атака была неспровоцированной, она не была неожиданной. Коалиция наблюдала медленное наращивание живой силы и оборудования в течении недели.

"Как я уже говорил на протяжении почти двух лет командования воздушными силами коалиции, мы сосредоточены на единственном враге: ИГИЛ. Мы не ищем боя с кем-либо еще, но как сказал на прошлой неделе министр Маттис (Джеймс): "Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый длинный и худший день", - заявил генерал.

Ранее сообщалось, что 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Российская группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team назвала имена четырех  российских бойцов частной военной компании, известной как "ЧВК Вагнер".

В то же время сообщалось, что на лечении в госпиталях Минобороны РФ находятся десятки россиян, пострадавших в результате авиаудара.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcияСША
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