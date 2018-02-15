Британське МЗС: Атака вірусу NotPetya була організована проти України

Британське МЗС офіційно поклало на російську владу відповідальність за спрямовану проти України масовану кібератаку з використанням вірусу-здирника NotPetya, що заразив у червні минулого року сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу.

Про це повідомляє BBC.

"Уряд Сполученого Королівства приходить до висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку NotPetya в червні 2017 року несе російська влада, а саме російська армія", - заявив в середу ввечері заступник міністра закордонних справ Великобританії Тарік Ахмад.

У Британії від вірусу постраждали десятки організацій, в тому числі поштові служби, а також рекламні, юридичні, логістичні та фінансові компанії. Однак майже три чверті випадків зараження були зафіксовані в Україні.

Як стверджують в міністерстві, кібератака була лише обставлена ​​як вимагання, однак справжньою метою вірусу було не отримання викупу, а порушення роботи українських держустанов, фінансового і енергетичного секторів економіки.

В результаті вірус поширився далі, заразивши підприємства і організації по всій Європі, в тому числі і в Росії.

"Ця атака показала завзяте нехтування суверенітетом України. Нерозумний запуск вірусу призвів до порушення роботи організацій по всій Європі і завдав шкоди в сотні мільйонів фунтів", - заявив британський чиновник.

"Кремль поставив Росію в пряму опозицію до Заходу, проте так бути не повинно. Ми звертаємося до Росії із закликом стати тим самим відповідальним членом міжнародного співтовариства, яким вона себе позиціонує, а не намагатися потай його зруйнувати", - додав він.

Припущення про те, що за вірусом NotPetya стоять російські спецслужби, висловлювалися і раніше. Зокрема, такі заяви робили в Службі безпеки України і в американській компанії FireEye, що займається забезпеченням кібербезпеки.

У січні Центральне розвідувальне управління США заявило, що військові хакери РФ в 2017 році здійснили кібератаку NotPetya проти України в спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.