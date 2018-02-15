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Британский МИД: Атака вируса NotPetya была организована против Украины

Четверг, 15 февраля 2018, 06:16

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за направленную против Украины массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

Об этом сообщает BBC.

"Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно российская армия", - заявил в среду вечером заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад.

В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. Однако почти три четверти случаев заражения были зафиксированы в Украине.

Как утверждают в министерстве, кибератака была лишь обставлена как вымогательство, однако истинной целью вируса было не получение выкупа, а нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики.

В итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе, в том числе и в России.

"Эта атака показала упорное пренебрежение суверенитетом Украины. Безрассудный запуск вируса привел к нарушению работы организаций по всей Европе и нанес ущерб в сотни миллионов фунтов", - заявил британский чиновник.

"Кремль поставил Россию в прямую оппозицию к Западу, однако так быть не должно. Мы обращаемся к России с призывом стать тем самым ответственным членом международного сообщества, каким она себя позиционирует, а не пытаться втайне его разрушить", - добавил он.

Предположение о том, что за вирусом NotPetya стоят российские спецслужбы, высказывались и ранее. В частности, такие заявления делали в Службе безопасности Украины и в американской компании FireEye, занимающейся обеспечением кибербезопасности.

В январе Центральное разведывательное управление США заявило, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку NotPetya против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: хакерыРосcияВеликобритания
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