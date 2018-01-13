Звіт ЦРУ: за атакою вірусу NotPetya в Україні стоять військові РФ – WP
Центральне розвідувальне управління США у своєму звіті заявляє, що військові хакери РФ у 2017 році здійснили кібератаку проти України у спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.
Про це пише The Washigton Post.
Видання з посиланням на джерела в ЦРУ підкреслює: у американській розвідці з високою долею ймовірності впевнені, що вірус NotPetya був створений військовою розвідкою Головного розвідуправління РФ (ГРУ).
У ЦРУ відмовилися коментувати дану інформацію.
Як відомо, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya (NotPetya).
Також вірус паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.
За даними СБУ, до атаки вірусу причетні спецслужби РФ.
Американське видання New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в Агентстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.
Українська правда