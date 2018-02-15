Екс-заступник Кличка отримав нову посаду в Кабміні

Колишнього першого заступника мера Києва Геннадія Пліса призначили заступником державного секретаря Кабінету міністрів.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №89 від 14 лютого.

"Призначити Пліса Геннадія Володимировича заступником державного секретаря Кабінету міністрів з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на 5 років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Плісу встановили випробувальний термін строком на шість місяців.

Раніше Пліс працював директором Департаменту з питань регіональної політики секретаріату Кабміну.

Як відомо, 18 грудня мер Києва Віталій Кличко звільнив свого першого заступника Геннадія Пліса у порядку переведення до Секретаріату Кабміну.