Екс-заступник Кличка отримав нову посаду в Кабміні

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Четвер, 15 лютого 2018, 09:33

Колишнього першого заступника мера Києва Геннадія Пліса призначили заступником державного секретаря Кабінету міністрів.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №89 від 14 лютого.

"Призначити Пліса Геннадія Володимировича заступником державного секретаря Кабінету міністрів з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на 5 років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Плісу встановили випробувальний термін строком на шість місяців.

Раніше Пліс працював директором Департаменту з питань регіональної політики секретаріату Кабміну.

Як відомо, 18 грудня мер Києва Віталій Кличко звільнив свого першого заступника Геннадія Пліса у порядку переведення до Секретаріату Кабміну.

Теми: Київ Кабінет міністрів
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