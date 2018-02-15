Экс-заместитель Кличко получил новую должность в Кабмине

Бывшего первого заместителя мэра Киева Геннадия Плиса назначили заместителем государственного секретаря Кабинета министров.

Об этом говорится в распоряжении правительства №89 от 14 февраля.

"Назначить Плиса Геннадия Владимировича заместителем государственного секретаря Кабинета министров с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на 5 лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Согласно документу, Плис назначен с испытательным сроком шесть месяцев.

Раньше Плис работал директором Департамента по вопросам региональной политики секретариата Кабмина.



Как известно, 18 декабря 2017 года мэр Киева Виталий Кличко уволил своего первого заместителя Геннадия Плиса в порядке перевода в Секретариат Кабмина.