Під судом над Трухановим зібралися нацдружини, кричать "на нари"

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Четвер, 15 лютого 2018, 14:03

Під будівлею Солом'янского райсуду Києва зібралися близько 20 представників "Національних дружин".   

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

У суді обирають запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова.

Нардеп від БПП Дмитро Голубов заявив, що готовий взяти Труханова на поруки.

 
Нардеп Голубов в суде

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

 
 
 

Час від часу "нацдружинники" вигукють "Труханова на нари".

"С14 та нацкорпус в кількості 30 осіб із застосуванням сили прогнали невідомих з двору соломянського суду", - повідомляє кореспондент.

Водночас будівлю суду оточила нацгвардія в повному екіпіруванні.

Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, після чого оголосить рішення про обрання запобіжного заходу.  

Як відомо, раніше координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький заявив, що в приміщенні суду присутні "тітушки" у чорному.

13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Олександр Шумілін, Ельдар Сарахман, УП
Теми: Одеса суд НАБУ
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