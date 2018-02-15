Під судом над Трухановим зібралися нацдружини, кричать "на нари"
Під будівлею Солом'янского райсуду Києва зібралися близько 20 представників "Національних дружин".
Про це повідомляє кореспондент "Української правди".
У суді обирають запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова.
Нардеп від БПП Дмитро Голубов заявив, що готовий взяти Труханова на поруки.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.
Час від часу "нацдружинники" вигукють "Труханова на нари".
"С14 та нацкорпус в кількості 30 осіб із застосуванням сили прогнали невідомих з двору соломянського суду", - повідомляє кореспондент.
Водночас будівлю суду оточила нацгвардія в повному екіпіруванні.
Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, після чого оголосить рішення про обрання запобіжного заходу.
Як відомо, раніше координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький заявив, що в приміщенні суду присутні "тітушки" у чорному.
13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.
На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.
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