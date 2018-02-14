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Прокуратура просить для Труханова арешту або 50 млн застави

Середа, 14 лютого 2018, 15:46
Прокуратура просить для Труханова арешту або 50 млн застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати мера Одеси Геннадія Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

Про це розповів журналістам у середу керівник САП Назар Холодницький.

"Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із внесенням застави 50 мільйонів для одеського міського голови, 30 млн грн - для його заступника і 10 мільйонів – для кожного з інших учасників вказаної схеми. Всього оголошено 8 підозр", – сказав він.

"З них 5 осіб – це службові й посадові особи Одеської міської ради, двоє керівників і засновників приватних підприємств, які були задіяні, на думку слідства, у вказаній схемі і оцінювач, який робив оцінку вказаних приміщень", – додав він.

На уточнююче запитання журналістів, Холодницький зазначив, що з восьми осіб, яким оголошено підозру, шестеро – затримані, ще двоє – в розшуку.

За словами Холодницького, справи будуть слухатися, скоріш за все, у  Солом'янському районному суді Києва.

"Сподіваюсь, що це буде сьогодні, оскільки по одеському міському голові уже клопотання доставлено до суду. Чекаємо розподілення на конкретного суддю і сподіваємось також встигнути доправити клопотання по його заступнику", – зазначив керівник САП.

Керівник САП підтвердив, що затримані зараз знаходяться у НАБУ, з ними проводяться слідчі дії.

За його словами, слідчі планують завершити розслідування стосовно злочинної схеми в мерії Одеси в травні-червні.

"Детективи й прокурори на нараді мене переконали, що вони зможуть в трьох-чотиримісячний термін завершити розслідування", – сказав Холодницький.

Як відомо, 13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру. 

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Труханов був відсутній в Одесі понад 1,5 місяці – з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.

Це пов'язували із активізацією роботи НАБУ у справі про купівлю приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаАнтикорупційна прокуратура
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