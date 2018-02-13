В НАБУ підтвердили повідомлення Труханову про підозру

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ на офіційному сайті відомства.

"Повідомлення про підозру здійснено за дорученням керівника САП Назара Холодницького, який і підписав вказаний процесуальний документ. Також про підозру повідомлено ще трьом посадовцям мерії міста: заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради", - повідомляють в НАБУ.

Зазначається, що процесуальну дію вчинили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України, бо місце знаходження зазначених осіб наразі не встановлено.

Підозри вручили в рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси.

"Наразі вживаються необхідні заходи для встановлення місця перебування підозрюваних та, у випадку їх відсутності, вирішуватиметься питання про оголошення їх у розшук", - розповіли в НАБУ.

Крім того, під час проведення слідчих дій у тому ж кримінальному провадженні затримали ще трьох осіб - одну посадову особу мерії Одеси та двох фізичних осіб-керівників компанії.

"Ще одній особі — оцінщику — повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч 5 ст.191, ст. 365-2 КК України", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ наголошують, що детективи отримали ухвали про проведення обшуків у згаданих посадових осіб ще 18-19 грудня 2017 року.

"Однак уже 19-20 грудня 2017 року троє службових осіб мерії виїхали за кордон і з того часу під різними приводами не повертались, ймовірно, з метою переховування від слідства. На початку січня 2018 року за кордон виїхав і голова постійної комісії міськради", - пояснили в НАБУ.

В НАБУ вважають, що усі вищезгадані особи причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси.

"Так, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП Завод "Краян", за 185 млн. грн. у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн", - повідомляють у відомстві.

Отримані від міської влади гроші, фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО.

Детективи НАБУ і прокурори САП заявили, що запобігли цьому і домоглися накладення арешту на рахунки приватної компанії-продавця будівлі.

У НАБУ говорять, що з того часу вчиняються спроби зняття арешту з рахунків, зокрема шляхом раптової зміни ціни договору у січні 2018 року.

"В жовтні-грудні 2017 року один із чинних депутатів Одеської обласної ради, який, за версією слідства, є бенефіціаром компанії-продавця згаданої будівлі, разом із ще однією особою запропонували співробітнику Національного бюро неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. дол в обмін на зняття арешту з рахунків компанії", - повідомили в НАБУ.

Генпрокуратура повідомила депутату та його спільнику 12 січня 2018 року про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Як відомо, 8 лютого одеському міському голові продовжили неоплачувану відпустку до 11 лютого.

У цілому Труханов відсутній в Одесі з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.



Спочатку мер планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін. Із Греції він полетів до швейцарського Давосу, де мав перебувати до 28 січня.



Відсутність Труханова пов'язують із активізацією роботи Національного антикорупційного бюро у "справі Краяна".

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівля приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси